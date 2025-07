Celjsko: Prihaja Break the floor

Ta vikend, v petek in soboto, 4. in 5. julija, bo v atriju Celjskega mladinskega centra potekal tradicionalni plesni dogodek Break the floor, ki letos praznuje že svojo polnoletnost.

Ta bo potekal dva dni in bo znova pritegnil številne plesalce z vsega sveta. Končnega števila plesalcev še nimajo, saj se bo na dogodek mogoče prijaviti tudi na licu mesta, za gledalce pa je obisk brezplačen. Pričakujejo pa velik obisk, saj verjamejo, da bodo presegli celo lanske številke, ko so postavili rekord z mednarodno udeležbo iz 43. držav sveta in 286 plesalcev. Več Dejan Gregl, dolgoletni organizator dogodka.

(MH)