CELJSKO Pri VOC pripravljeni na zimsko službo

Podjetje VOC Celje bo tudi letos skrbelo za zimsko službo na Celjskem in Koroškem. V šestih cestno vzdrževalnih bazah in petih zimskih točkah je v pripravljenosti 314 zaposlenih v 145 plužnih enotah.

Pred prvim snegom, ki ga nekateri pričakujejo že v sredo, so si zagotovili preko 10.200 ton drobljenca, skoraj 12 tisoč ton soli dobrih 41 tisoč litrov tekočine za moker posip.

V posodobljenem voznem parku imajo zdaj 14 tovornih in dve poltovorni vozili, dva rovokopača, tri posipalce, traktor in snežni plug. Zadolženi so za skoraj 2000 kilometrov cest.

Na cestah prve prioritete bodo s pluženjem začeli, ko bo debelina snežne odeje presegla deset centimetrov, na ostalih cestah pa 15 centimetrov.

PŠ