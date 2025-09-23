Celjsko: Prebilič je v kampanju vključil tudi župane

Čeprav bodo 11. volitve za Državni zbor predvidoma potekale aprila prihodnje leto, so se prve kampanje že začele. Eden izmed tistih, ki je obisk Mednarodnega obrtnega sejma (MOS) izkoristil tudi za srečanje s svojimi podporniki in pogovor s predstavniki lokalne samouprave je bil Vladimir Prebilič.

Prvi del pogovorov je opravil kar na MOS-u. Tam se je srečal z vodstvom Obrtne zbornice Slovenije kjer, kot pravi, ugotavljajo, da gospodarstvo pod to vlado ni obravnavano na tak način, da bi lahko opravilo poslanstvo, ki mu pritiče. Kasneje pa se je srečal še z župani Savinjske regije in nekaterimi mediji.

»Pripravljamo stranko, ki bo šla na volitve, zato sem si želel pridobiti čim več vedenja oz. zavedanja, katere so specifične potrebe regije, kje so največji izzivi, slišano pa bomo skušali v svojem političnem programu tudi implementirati oz. vsaj nakazati nekatere rešitve,« je pojasnil namen svojega srečanja z lokalno oblastjo Prebilič. S svojim bodočim delom namreč želi dati neke zaveze lokalni samoupravi in jim s tem pomagati pri spopadanju z izzivi.

