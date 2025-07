CELJSKO Pozor pred tatovi v lokalih in trgovinah

Policijska uprava Celje je objavila opozorilo pred povečanim številom tatvin denarnic in gotovine, ki so se na Celjskem pojavile v zadnjih dneh.

Največkrat jih storilci ukradejo v gostinskih lokalih, trgovskih centrih in raznih trgovinah. Občanom policija predvsem svetuje, naj vrednejših predmetov (tudi avtomobilskih ključev, bančnih kartic in mobilnih telefonov) ne odlagajo v nakupovalne košare ali na mize in stole, predvsem pa naj jih imajo pod stalnim nadzorom, saj storilci izkoristijo vsako priložnost, predvsem pa gnečo.

PŠ