CELJSKO Pozor na »lahke« udeležence v prometu

Izboljšane vremenske razmere so tudi na ceste celjskega območja privedle večje število kolesarjev, mopedistov, voznikov skirojev in drugih tako imenovanih lahkih udeležencev. Posledično se povečuje tveganje za prometne nesreče, saj gre ob pešcih za najbolj ranljive skupine v prometu.

Statistika teh je tudi letos slaba, saj policija vsakodnevno obravnava tri ali štiri prometne nesreče z udeležbo kolesarjev, občasno se med njimi pojavijo tudi vozniki električnih skirojev in električnih koles, ki so postali posebna kategorija in so izrazito na udaru. Za nameček skoraj vsak drugi kolesar vozi pijan.

Srednja generacija sicer uživa manj alkohola, se je pa zavoljo vse večje dostopnosti povečal problem drog med mlado in srednjo generacijo. Pri starejših voznikih so prav tako prisotne psihoaktivne snovi, vendar v obliki zdravil, ki prav tako zmanjšujejo sposobnost upravljanja vozil.

Elvis A. Herbaj, vodja oddelka za promet pri celjski policijski upravi, ugotavlja, da stanje na cestah nikoli ni rožnato, zlasti glede na gostoto prometa pa bi z letošnjim stanjem na območju Policijske uprave Celje lahko bili kar zadovoljni, saj so statistični pokazatelji relativno ugodni.

PŠ