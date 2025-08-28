CELJSKO Policisti poostreno, starši kot vzor

V prvih šolskih dneh bodo policisti poostrili nadzor v bližini šol ter dosledno preverjali hitrost voznikov, uporabo zategovalnikov, pravilno ustavljanje vozil, kakor tudi obvezno uporabo rumenih rutic in odsevnih teles.

Že pred tem so preverili prometno signalizacijo okoli šolskih ustanov ter v sodelovanju njihovimi vodstvi pregledali varne šolske poti.

Predvsem je pomembno, da se prometna vzgoja začne pred šolskim letom in se praktično nikoli ne konča. Starši naj šolarje seznanijo z osnovnimi prometnimi pravili in nevarnostmi, ki nanje pretijo. Pri tem naj bodo otrokom za zgled, saj bodo ti posnemali tudi nepravilnosti.

Šolarji naj bodo med prevozom pripeti in v ustreznih sedežih, vstopajo in izstopajo naj tam, kjer je varno, nikakor pa ne na tisti strani vozila, ki gleda na vozišče.

PŠ