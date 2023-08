CELJSKO Policija poostreno varuje izpraznjene domove

Na celjski policijski upravi so danes opozorili na nevarnost kaznivih dejanj, ki bi jim utegnili biti priča na območjih, kjer je bilo potrebno opraviti evakuacijo pred naraslimi vodami.

V Celju so se evakuirani prebivalci že v soboto vrnili na domove, tega pa še ne moremo reči za območja Zgornje in Spodnje Savinjske ter Laškega. Zato je policija v teh predelih še okrepila navzočnost.

Domovanja so na hitro morali zapustiti prebivalci z območja osmih policijskih postaj celjske policijske uprave. Da njihovo premoženje ne bi ostalo nezavarovano, je policija tja napotila patrulje, okrepljene s kriminalisti in rezervist.

Poleg tatov in vlomilcev bi se tamkaj lahko pojavili tudi goljufi pod pretvezo, da so uslužbenci elektro, komunalnih, gradbenih ali telekomunikacijskih podjetij, bodisi da so serviserji, zbiralci odpadkov ali celo humanitarni delavci.

Tujcev ne spuščajte v stanovanja, sumljive osebe pa prijavite, svetuje vodja Operativno komunikacijskega centra Božidar Pezdevšek. »Pozivam ljudi, ki na določenih območjih opazijo sumljive osebe, da nas o tem obvestijo, da lahko reagiramo, jih ustavimo in preverimo. Nekaj smo jih že opazili, legitimirali in ugotovili identiteto, tatvin pa še nimamo prijavljenih.«

PŠ