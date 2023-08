CELJSKO Pokazale so se pomanjkljivosti poselitve Savinjske doline

Po podatkih agencije za vode je bil pretok Savinje v času zadnjih poplav na območju Celja za približno 30 odstotkov nad tistim iz leta 2007 in je na vrhuncu presegel 1300 kubičnih metrov na sekundo, medtem ko je Savinja v Zgornji Savinjski dosegla raven petstoletnih vod.

Članica regijskega štaba civilne zaščite za Zahodno Štajersko Alenka Zupančič, ki sicer prihaja z direkcije za vode in je zadolžena za območje Savinjske doline. Pravi, da bo škodo mogoče ocenjevati šele ko bodo vodotoki odtekli in ko bodo dostopna vsa območja.

Ob tem pa še opozarja: »Poskušali bomo narediti čim več, da bi struge in prodne zadrževalnike izpraznili in očistili. Pokazale so se pomanjkljivosti neprimerne poselitve oziroma umeščanja v prostor, ki jih bo potrebno z župani in lokalnimi skupnostmi urediti na novo.«

PŠ