Celjsko: Podelili so Veronikino nagrado, zlatnik poezije in malo Veroniko

Nocoj so na Celjskem gradu, na Veronikinem večeru poezije in glasbe, podelili Veronikino nagrado, zlatnik poezije in malo Veroniko.

Po izboru strokovne komisije je Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko letošnjega leta prejela Natalija Milovanović za pesniško zbirko Tuja mehkoba. Mlada pesnica in prevajalka sicer piše v slovenščini in srbščini, njena dela so prevedli v številne jezike, nanizala pa je tudi že nekaj nagrad.

Del utemeljitve nagrade, ki jo je pripravila komisija, katero so letos sestavljali literarna teoretičarka, pesnica in prevajalka Varja Balžalorsky Antić (predsednica), lanskoletni Veronikin nagrajenec Denis Škofič ter slovenist in literarni komparativist Miha Zor, se glasi:

»Temeljno občutenje mimobežnosti in hkrati ozaveščanje bremen in brazgotin, ki jih kot duševni tovor hočeš nočeš prevažamo s seboj (…) vseskozi spremlja tudi premislek, kako z jezikom pesmi imenovati neizrekljivo neverjetnost sveta, ki, kot zapiše pesnica, stoji, vsakič najslabši, vsakič najboljši doslej. Kajti lirska oseba se zaveda, da je njena vednost o svetu omejena, obenem pa opaža, kako se družbena merila vedno hitreje spreminjajo. Pri tem ve, kako težko je loviti in ohranjati ravnotežje, da ne bi v svojem tehtanju oziroma prevpraševanju družbe, njenih norm, pravil, ritualov in predvsem odnosa do tujosti njen pesniški jezik postal zgolj jeziček na tehtnici moralizirajoče družbene kritike. Lirska pripovedovalka nikdar zares ne obsoja, ne žuga s prstom, ampak se uri v potrpežljivosti in strpnosti pri razumevanju, kako družbeno in zgodovinsko vplivata na medsebojne odnose. (…) pusti, da svet njo in druge osebe, katerih izkušnjo upesnjuje, mehča, vendar nikoli ne stre njihovega premičnega doma, da lahko pustijo tanko, a opazno sled kot polž, ki se / z najmehkejšim delom sebe / plazi čez svet ostrih robov. Prav ta sled je sled preostale človečnosti.«

Podelili tudi zlatnik poezije za življenjsko delo in Malo Veroniko

Na dogodku so sicer Petru Kolšku posthumno podelili tudi zlatnik poezije za življenjski pesniški opus in ustvarjalno žlahtnjenje, nagrado mala Veronika za najboljšo dijaško pesem pa je prejela Hana Vuga za pesem brez naslova.

Atraktivni program

Večer sta popestrila pevka Nuša Ofentavšek in pianist Matic Dokler z gosti, slavnostna govornica pa je bila Alenka Jovanovski.

Premierno so predstavili tudi novo skladbo SENTIMENTALNA, ki je nastala po pesmi Petra Kolška. (MH, foto FB stran Stari grad Celje in Jana Radičević)