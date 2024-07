CELJSKO Padali kolesarji, motoristi in vozniki skuterjev

Policijska uprava Celje je med vikendom obravnavala številne prometne nesreče z udeležbo voznikov enoslednih vozil.

S hudimi telesnimi poškodbami se je v soboto zjutraj končalo vključevanje motorista na avtocesto na priključku Arja vas. S pospeševalnega pasu je zapeljal neposredno na prehitevalnega in treščil v osebno vozilo.

V Lokah pri Mozirju se je s hudimi poškodbami v križišču, kjer je izsilil prednost vozniku osebnega vozila, na tleh znašel kolesar. Zaradi vožnje preblizu roba vozišča se je enako zgodilo s kolesarko med spuščanjem z Gore Oljke.

Na Prijateljevi v Celju je voznik osebnega avta vzvratno zapeljal na prednostno cesto in tam izsilil motorista. Po trčenju so ga odpeljali v celjsko bolnišnico. Od tam so včeraj popoldne policiste obvestili, da imajo v oskrbi voznika skuterja, ki se je prejšnjega večera v nezgodo zapletel v Podplatu, kjer naj bi se umikal traktorju. Oskrbeli so tudi kolesarja, ki je prav tako v soboto po Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah vozil v napačno smer in zadel drog javne razsvetljave.

Naposled se je včeraj huje ranil še kolesar na Polulah pri Celju. Nameraval je zapeljati na kolesarsko stezo, pri tem pa izgubil ravnotežje.

(fotografiji sta ponazoritveni)

PŠ