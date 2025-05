Celjsko: OŠ Glazija nič več le celjska

OŠ Glazija postaja regijska šola.

Osnovna šola (OŠ) Glazija je namenjena učencem s posebnimi potrebami. Njihovo število se je v zadnjih dveh desetletjih močno povečalo. Leta 2005 je tako OŠ Glazija obiskovalo 90 učencev, letos pa kar 282. Približno polovica učencev prihaja iz celjske občine, drug polovica pa iz občin Štore, Vojnik in Dobrna. Iz navedenih podatkov je torej jasno, da ima šola že danes bolj regijski kot lokalni značaj.

Prav zaradi tega so se mestni svetniki na pobudo celjske občine odločili, da šola iz ustanoviteljstva MOC prehaja v soustanoviteljstvo z občinami Štore, Vojnik in Dobrna. Tendence na področju izvajanja dejavnosti osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami namreč kažejo na nujo po povezovanju občin in soustanoviteljstvu, saj se potrebe po vpisu otrok v tovrstne zavode v zadnjih letih povečujejo.

Pri takšnem sodelovanju pa bo lažje pokriti tudi stroške za vzdrževanje objektov in investicije v izgradnjo prizidkov, zaradi prostorskih stisk in zagotavljanja standardov, saj bodo ti tako preloženi na več občin in ne več le celjsko. (MH)