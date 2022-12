CELJSKO Odvetniški pro bono je morda zgrešil namen

Celjski odvetniki so z odzivom strank na včerajšnjem dnevu brezplačnega svetovanja lahko zadovoljni, manj pa s pristopom, ki so ga uporabili zainteresirani občani.

Ti so se največ zanimali za civilne in delovno pravne postopke, vendar so vprašanja naslavljali na več odvetniških pisarn (na Celjskem jih je bilo vključenih 40), kar ni bil namen pro bono svetovanja, pove Andrej Janežič, predsednik celjskega odvetniškega zbora (na sliki).

»Vprašanja, ki so nam jih stranke zastavljale, so bila zelo strukturirana in podkrepljena s prilogami, toda več kot očitno so jih poslali še na naslove mnogih drugih odvetnikov. Zgodilo se je ravno to, čemur pravimo, da dan odvetnikov ni namenjen. Pro bono svetovanje ni zato, da bi preverjali mnenj posameznih odvetnikov, a to se je letos najbolj očitno dogajalo.«

PŠ