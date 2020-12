CELJSKO Odvetnike so največ spraševali o delovnem pravu

Največja problematika, ki so jo izpostavljali občani, ki so sodelovali v včerajšnem dnevu brezplačne odvetniške pomoči, je bila s področja delovne zakonodaje, čakanja na delo in s tem povezanimi vladnimi ukrepi ob pandemiji.

Tako ugotavlja celjski odvetnik Andrej Janežič, (na sliki) sicer predsednik celjskega zbora Odvetniške zbornice Slovenije. »Letošnji dnevi odvetniške pomoči so bili deseti po vrsti, toda prejšnja leta so ljudje večinoma spraševali okoli zapuščin in drugih civilnih postopkov. Takšne naše akcije so smiselne in priporočljive. V njih sodelujejo takšni, ki zaradi slabega gmotnega položaja k odvetnikom ne upajo. Tudi skozi leto odvetniki za socialno šibke ogromno storimo pro bono, ta dan pa je namenjen samo njim. Zaradi znanih razmer smo delali po elektronski pošti, videokonferenci in telefonu, vseeno pa je osebni stik še vedno najboljši.«

Sodelovalo je 28 odvetnikov s širšega celjskega območja, akcija je potekala pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja.

PŠ