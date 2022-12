CELJSKO Od danes dovoljeno pokanje

Čeravno je pokanje petard in uporabo drugih pirotehničnih sredstev bilo zaznati že v zad njem tednu ali dveh, je njihova uporaba po zakonu iz leta 2008 dovoljena šele z današnjim dnem in vse do vključno prvega januarja, pojasnjuje celjski policijski inšpektor Boštjan Kavc.

»Zakon prepoveduje prodajo, posest in uporabo ognjemetnih in pirotehničnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok. Takšne izdelke policisti na terenu zasegamo, dejansko pri njihovi uporabi prihaja do najhujših posledic in najtežjih poškodb«, opozarja inšpektor.

PŠ