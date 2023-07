CELJSKO Nočno neurje najbolj klestilo po Vojniku

Neurje z nalivi in močnim vetrom, ki se je okoli četrte ure zjutraj razbesnelo tudi nad večjim delom celjske regije, je na našem območju največ preglavic povzročilo v predelu Vojnika, kjer je nastala večja gmotna škoda na komunalni in prometni infrastrukturi. Podrlo se je več dreves, ki so padala na ceste in stanovanjske objekte, poškodovan je tudi daljnovod, zato je občasno še motena oskrba z električno energijo.

Na Dobrni je nekaj dreves prav tako padlo na stanovanjske objekte in tudi osebna vozila, na Šentjurskem pa je veter ob tem še odkrival strehe objektov. O težavah s podrtim drevjem poročajo tudi iz Podčetrtka in Celja, kjer je voda zalila tudi enega od podvozov.

PŠ