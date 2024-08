CELJSKO Nadzor nad lastniki psov

Celjska Policijska postaja vodnikov službenih psov je opravila več krajših poostrenih nadzorov nad spoštovanjem zakonodaje s področja živali.

Pregledali so več kot 50 psov in kontrolirali lastnike, največ kršitev pa so zaznali, ko psi na javnih mestih niso bili na povodcih. Takšnih je bilo sedem primerov, pri petih psih pa so ugotovili, da niso bili cepljeni ali primerno označeni s čipom.

Izrekli so šest opozoril, enega lastnika so oglobili, v petih primeri pa so zadeve predali drugemu prekrškovnemu organu.

