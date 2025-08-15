Celjsko: Na finalu projekta Stresi oder se bodo pomerile 4 skupine

Jutri, 16. avgusta, se bodo na terasi MC kavarne v Žalcu s svojo avtorsko glasbo pomerile štiri glasbene skupine, ki so se prerinile do finala glasbenega natečaja, ki ga že dolga leta organizira Študentski klub Žalec (ŠKŽ), Stresi oder.

V tokratnem finalu bodo nastopili ljubljanski rockerji Alter Ace, celjski Slow Monkey, alternativni rockerji Petrichor ter The Dune iz Laškega. Kot je pojasnil vodja projekta, Martin Mutec, se je sicer na natečaj prijavilo okrog 20 glasbenih skupin različnih glasbenih žanrov.

Zmagovalec bo nastopil na Žalski noči mladih

Izbrane skupine se bodo na finalnem večeru predstavile z 20-minutnim nastopom, najboljša po mnenju občinstva in strokovne žirije pa bo prejela praktično nagrado ter priložnost nastopiti na glavnem odru Žalske noči mladih, ki vsako leto privabi približno 3000 obiskovalcev.

»Natečaj Stresi oder je med mladimi glasbeniki postal prepoznaven in vsakoletno pričakovan dogodek, ki slovi po raznolikosti glasbenih žanrov – od heavy metala in hard rocka do nežnih pop melodij,« je zaključil Lovro Čeh Brežnik, predsednik ŠKŽ. (MH)