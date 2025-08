CELJSKO Močan upad nedovoljenih migracij

Tudi na območju Policijske uprave Celje se je letos občutno zmanjšalo število nedovoljenih vstopov v državo.

Do konca julija so jih policisti obravnavali 70, v enakem lanskem obdobju pa kar 300. V petih primerih je šesterica tihotapcev ljudi čez mejo skušala spraviti 24 migrantov, od tega štirikrat preko hrvaške, enkrat pa čez avstrijsko mejo.

Lani v tem času so prijeli že 38 tihotapcev, ki so v državo nezakonito spravili 236 tujcev, ki so v 21 primerih skupno 130 tujcev tihotapili v smeri Avstrije.

PŠ