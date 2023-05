CELJSKO Malo kršitev pri tovornjakih in avtobusih

V okviru vseevropske akcije Truck&bus so celjski prometni policisti ustavili in pregledali 13 tovornih vozil in avtobusov.

Izstopajoči sta bil kršitvi šoferja skupine vozil, ki je na preklopniku prevažal tovor, ki ni bil zavarovan in pritrjen, zato je obstajala nevarnost, da bi med prevozom padel z vozila, ter voznika tovornjaka, ki je prevažal eksplozivne snovi brez ustreznih listin.

Zoper oba kršitelja so uvedli prekrškovni postopek, vozili pa so do odprave pomanjkljivosti izločili iz prometa.

Akcija nadzora se zaključuje v nedeljo.

PŠ