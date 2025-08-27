CELJSKO LJUBLJANA Dijaki zahtevajo dostojno pretočnost prometa

Pred začetkom novega šolskega leta so se predstavniki celjske dijaške skupnosti danes v Ljubljani sestali z vodstvom Darsa in zahtevali, naj zagotovijo dostojno pretočnost prometa v okolici šolskih zavodov.

Predlagali so tudi pomik zahtevnejših del v nočni čas.

Dijaki opozarjajo, da bo to šolsko leto eno najbolj prometno obremenjenih. Položaj se bo oktobra, ko se pridružijo študenti, še zaostril.

V naši državi je ta čas aktivnih vsaj 75 delovišč, največ zastojev je na avtocestnem odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter povezavi med Framom in Slovensko Bistrico. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je dejal, da na drameljsko-konjiškem delu najhujše že mimo, dijaki pa se bodo v ponedeljek sestali še z vodstvom Slovenskih železnic z namenom, da bi šolarjem zagotovili stabilno stanje v tem delu potniškega prometa.

PŠ