CELJSKO KONJIŠKO Številna trčenja z divjadjo

Na območju Policijske uprave Celje so od začetka leta do 17. avgusta obravnavali kar 861 primerov prometnih nesreč, ko so vozniki trčili z divjadjo.

Znaten del teh nesreč se pripeti tudi na Konjiškem, kjer je veliko cestnih povezav, ki posegajo v habitat gozdnih živali.

Precej voznikov se znajde v težavah, saj gre za nekoliko drugačen postopek, kot pri običajnih prometnih nesrečah. V vsakem primeru si morajo policisti ogledati kraj nesreče, od ogleda pa v posebnih primeri lahko tudi odstopijo.

PŠ