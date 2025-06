Celjsko: Ker so si pridno čistili zobe, so si lahko ogledali film

V petek je v celjskih kinematografih potekala že 38. zaključna prireditev Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani.

Tudi tokrat so v njem sodelovali učenci od 2. do 5. razreda iz osnovnih šol občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna ter otroci iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Dobrna. Tekmovanje že več kot 40 let poteka podobno: otroci enkrat mesečno skupaj z izvajalko vzgoje za ustno zdravje preverjajo čistočo zob s pomočjo testne tabletke, ki pokaže, kako čisti (ali umazani) so njihovi zobki. Hkrati pa jih med tekmovanjem ta veliko nauči tudi o pravilnem umivanju zob in ustne votline.

Letos se je prireditve ob zaključku tekmovanja udeležilo okoli 400 otrok, ki so si v Cineplexxu za nagrado za sodelovanje ogledali nov Disneyev igrani film, ustvarjen na podlagi že obstoječega animiranega, »Lili in Žverca«. Tekmovanje je pomembno predvsem zato, ker otroke in starše spodbuja k skrbi za zdrave zobe ter jih opominja, kako pomembni so redno čiščenje, uravnotežena prehrana in redni obiski pri zobozdravniku. »Tako že več kot 40 let s skupnim sodelovanjem ravnateljev, učiteljev in izvajalk vzgoje za ustno zdravje ustvarjamo dobre navade, ki jih otroci odnesejo tudi v odraslost in prenašajo naprej,« je poudarila Brigita Novak, odgovorna sestra mladinskega zobozdravstva v Zdravstvenem domu (ZD) Celje ter dodala, da je za to potrebno veliko vztrajnosti in prilagajanja. Sicer pa, kot pravi, letošnje tekmovanje ocenjujejo za uspešno, saj se vedno več otrok in staršev zaveda pomembnosti zdravih zob in ustne votline. (MH)