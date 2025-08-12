Celjsko: Izdelki Mlekarne Celeia na sejmu AGRA prejeli kar 6 medalj

Izdelki Mlekarne Celeia so na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni prejeli kar štiri zlate in dve srebrni medalji.

Zlate medalje so na 39. ocenjevanju mleka, mlečnih izdelkov in rastlinskih nadomestkov dobili Kraljevi seneni sir, deserta Zapeljiva malina s koščki pistacije in Strastna pomaranča s hrustljavimi čokoladnimi kroglicami ter Oki Doki skutica malina. Srebrne medalje pa sta prejela LCA proteinski jogurtov napitek piškotek in krema ter LCA jogurt malina brez dodanega sladkorja in sladil.

V Mlekarni Celeia so prepričani, da so takšni uspehi odraz kakovosti slovenskega mleka ter prepleta tradicionalnih in inovativnih pristopov. Direktor Mlekarne Celeia Vinko But je ob tem poudaril: »Znova smo dokazali, da sodimo med najboljše proizvajalce mlečnih izdelkov pri nas. Naša usmeritev v kakovostne surovine, seneno mleko in sodobne prehranske smernice se odraža v prepoznanih in nagrajenih izdelkih.« (MH)