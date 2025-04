Celjsko: Izbrali so novo mlečno kraljico

V Mlekarni Celeia so danes na slavnostni prireditvi izbrali že 18. Mlečno kraljico Zelene Doline Slovenije. Letošnji naziv je prejela Ana Stenovec iz okolice Prebolda v Savinjski dolini.

Nova mlečna kraljica je diplomirana inženirka agronomije, ki trenutno zaključuje 2. letnik magistrskega študija prehrane na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Prihaja iz velike družine, ki živi in deluje na večji kmetiji v okolici Prebolda, kjer se ukvarjajo z živinorejo, prirejo piščancev in prašičerejo. Posledično je že od malih nog vključena v delo na kmetiji, ki pa zanjo ni le obveza, ampak način življenja.

Zakaj so jo izbrali?

Letos je komisija za izbor nove mlečne kraljice Zelenih dolin Slovenije, sestavljena iz petih članov, izmed številnih prijavljenih kandidatk iz vse Slovenije soglasno izbrala Ano, ki je navdušila s svojo energijo, znanjem in celostnim razumevanjem vrednot, ki jih nosi naziv Mlečna kraljica.

»Ana je izstopala že na samem izboru. S svojo srčnostjo, pristnostjo in zavzetostjo je takoj vzpostavila močno povezavo z vrednotami Zelenih Dolin. Je odlična povezovalka znanja, izkušenj in mladostnega navdiha,« je po razglasitvi povedala vodja projekta Mlečna kraljica v Mlekarni Celeia, Marjeta Železnik.

Nova mlečna kraljica bo v letu svojega mandata ambasadorka blagovne znamke Zelene Doline ter slovenskega mleka in mlečnih izdelkov, hkrati pa tudi promotorka zdravega načina življenja in pomena lokalno pridelane hrane.

Dobila je avto in obleko po meri

Ana je z zmago in novim nazivom za leto dni prejela v uporabo tudi vozilo Škodo KAMIQ, sponzorsko vozilo avtohiše PSC Praprotnik iz Velenja. Prav tako pa bo nosila po meri narejeno obleko priznane slovenske modne oblikovalke Maje Štamol, ki tudi sama prihaja iz Savinjske doline.

Letos so postali polnoletni

Projekt Mlečna kraljica, ki letos praznuje že polnoletnost – 18 let, ostaja edinstven v slovenskem prostoru. »Z jasno vizijo podpiramo pomen slovenske prireje mleka, lokalne samooskrbe in trajnostnega razvoja prehrane, ki je odločilnega pomena za prihodnost ne samo naših krajev, ampak celotnega sveta,« poudarja direktor Mlekarne Celeia, Vinko But.

Mlekarna Celeia je sicer največja mlekarna v slovenski lasti in vsak dan predela mleko z več kot 600 kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije. (MH)