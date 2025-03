Celjsko: Inšpekcijski nadzor nočnih klubov tudi v Sloveniji

Pred nedavnim je v nočnem klubu v Severni Makedoniji je v požaru življenje izgubilo 59 ljudi. Inšpekcija poostreno preverja ustreznost obratovanja klubov tudi v Sloveniji.

Zadnjo zimsko nedeljo je Balkan obnemel – v nočnem klubu v Kočanih v Severni Makedoniji je med nastopom skupine DNK, kjer je bilo za dodaten ‘šov efekt’ uporabljeno pirotehnično sredstvo, zagorelo. V klubu je bilo okoli 1.500 zabave željnih, v ognjenih zubljih je bitko izgubilo 59 ljudi, več kot 150 je poškodovanih, nekateri se še borijo za življenje. Večina najtežje poškodovanih je bila prepeljana na zdravljenje v tujino, štirje tudi v Slovenijo.

Takoj po tragediji se je izkazalo, da je lastnik kluba vpleten v korupcijsko afero, saj naj bi s podkupnino prejel soglasje o obratovanju, čeprav prostori niso bili primerni, sploh ne za uporabo pirotehničnih sredstev v notranjih prostorih. Klub Pulse ni imel zadostnega števila gasilnih aparatov, prav tako ne detektorjev za zaznavanje dima, pred klubom ni bilo prostora za intervencijska vozila …

Korupcija je rakrana makedonske družbe, na kar prebivalci opozarjajo že vrsto let, a jih močnejši, torej tisti z oblastjo, vedno znova preglasijo. Sedemdnevno žalovanje v državi je bilo razglašeno ob hkratni uvedbi nadzora, ki naj bi pokazal, ali so ostali klubi v tej državi primerni za obratovanje. Dokler ne bo kateri od inšpektorjev sklepal zaključkov nadzora ‘pod mizo.’

So varnostniki dovolj?

Tragedija je sprožila polemiko tudi v Sloveniji in takoj so bili napovedani poostreni inšpekcijski nadzori. Nedvomno razmer v Severni Makedoniji, kjer je standard bistveno nižji, ne gre primerjati z našimi. Uvedba nadzora pa je seveda dobrodošla. Mediji smo očitno prehiteli inšpektorje in začeli iskati odgovore pri lastnikih nočnih klubov.

Vsi po vrsti zatrjujejo, da je za varnost brezhibno poskrbljeno, seveda pa bodo to presojali inšpektorji. Namreč, ni vseeno, koliko izhodov je na voljo v primeru požara, ko med množico ljudi zavlada panika in je stampedo skoraj neizbežen. Kot tudi ni zakonodajna ‘kaprica,’ da morajo biti dogodki, na katerih se pričakuje večje število ljudi, najavljeni ustreznim organom, organizator pa je dolžan poskrbeti tudi za varnost, vključno s prisotnostjo reševalne ekipe. A pod pojmom varnost večina organizatorjev smatra le varnostnike, ki preverjajo vstopnice, morebiten vnos pijače (in nevarnih predmetov) na prizorišče ter skrbijo za red na dogodku. Bi znali tudi pogasiti požar in oskrbeti poškodovane?

Detektorji kovin zaradi porasta terorističnih groženj

Sklop vprašanj o načinu zagotavljanja varnosti v nočnih klubih smo naslovili na več klubov. Odgovor smo prejeli le od treh, od tega je lastnik dveh klubov ista oseba. Upamo, da bodo inšpektorjem vrata odprli tudi preostali. Kaj so povedali, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan.