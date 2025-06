Dr. Hana Šuster Erjavec tudi v novem mandatu ostaja na čelu Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate Žalec. Tako so se odločili občinski svetniki na zadnji občinski seji Občine Žalec pred poletnimi počitnicami. Mandat so ji potrdili do leta 2029 in začne teči s 1. decembrom letos.

Nova stara direktorica je sicer svoj prvi mandat v zdravstvenem domu začela leta 2017. (MH)