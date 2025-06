Celjsko: Deseta obletnica gibanja Rastoča knjiga

Gibanje Rastoča knjiga spremlja OŠ Lava že 10 let.

V tem času so izdali 9 Rastočih knjig ter 10 koledarjev odličnosti, mojstrstva in etike. »Uspelo nam je ustvariti 9 rastočih knjig, v katerih izpostavljamo različna pomembna področja, ki so aktualna in pomagajo mladim in odraslim do novih spoznanj, do sprememb ter do izboljševanja osebnosti. Najpomembnejši cilj Rastoče knjige pa je še vedno odnos do knjige, branja, znanja, human odnos do sočloveka, delovanje v skladu odličnosti,« je povedala ravnateljica OŠ Lava, mag. Marijana Kolenko.

Deseto obletnico so proslavili s slavnostno akademijo v avli šole. Z vami delimo nekaj foto utrinkov, več o tem pa lahko preberete v prihajajočem Celjanu. (MH)