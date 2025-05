Celjsko: Celotne Kasaze bodo kmalu dobile javno kanalizacijo

V Žalcu so ta teden podpisali pogodbo za dograditev obstoječega kanalizacijskega omrežja na območju (aglomeraciji) Kasaz, investicijo pa bodo zaključili s centralno čistilno napravo Kasaze.

Projekt tako zajema celovito izgradnjo kanalizacijskega omrežja na omenjenem območju, kar bo bistveno izboljšalo pogoje za tamkajšnje prebivalce in podjetja.

Kanalizacija naj bi bila zgrajena do konca leta

Z dograditvijo bo na novo zgrajenih 5.378,48 m novega kanalizacijskega omrežja in 5 novih črpališč. S tem se bo lahko na kanalizacijo priključilo 65 objektov oz. 283 novih uporabnikov. Dela bodo izvajalci predvidoma opravljali v 3 gradbenih sklopih, vsakega od sklopov bo izvajalo drugo podjetje – tisto, ki je na razpisu ponudilo najnižjo ceno. Za celoten projekt naj bi tako vsak s svojim delom gradbenih del poskrbela podjetja Tegar, Teleg-M in VOC Celje. Gradnja naj bi se sicer začela že sredi tega meseca in zaključila do 31. decembra letos. Po zaključku gradbenih del pa bosta sledili še odprava morebitnih pomanjkljivosti ter predaja potrebne dokumentacije. Vse skupaj naj bi bilo tako končano do 31. marca 2026.

Investicija, ki je skupno ocenjena na 2,2 milijona evrov z DDV, bo v vrednosti 1 milijona sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije, preostanek bo prispevala Občina Žalec. (MH)