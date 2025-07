Celjsko: Aktivne počitnice v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih – za vsakogar nekaj

Ponovno veliko zanimanja za Aktivne počitnice.

Celjski mladinski center (MCC), Javni zavod Socio, Osrednja knjižnica Celje in Ljudska univerza Celje (LUC) v sodelovanju z Mestno občino Celje (MOC) tudi letos organizirajo Aktivne počitnice po celjskih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Ravno minuli teden so te potekale v KS Medlog. Kot nam je pojasnila Hana Faletič iz MCC je zanimanje zanje tudi to poletje veliko. »Zaenkrat je bil največji obisk v KS Šmartno v Rožni dolini, kjer se je dnevno aktivnosti udeležilo približno 40 otrok,« je pojasnila Faletičeva.

Mladim na Aktivnih počitnicah nudijo različne aktivnosti, kot so športne in družabne igre, pa tudi izobraževalne delavnice, ki jih izvaja LUC. Letos so te potekale na temo medvrstniškega nasilja, verbalne in neverbalne komunikacije in uporabe socialnih omrežij.

Cilj je, da se mladi aktivno družijo, spoznavajo, zabavajo in ob tem tudi kaj naučijo. Več o tem, kaj najraje počnejo in kje vse bodo še potekale, preberite v jutrišnjem Celjanu, mi pa z vami delimo nekaj foto utrinkov aktivnosti v KS Medlog. (MH)