CELJSKO 25 jih je vozilo »za ritjo«

Policisti so v današnjem peturnem poostrenem nadzoru upoštevanja varnostne razdalje, ki so ga opravili na avtocestnem odseku med Šempetrom in Lopato, našteli 25 kršitev, od tega sedem pri tovornih vozilih.

Prekratka varnostna razdalja je letos botrovala dobrim enajstim odstotkom vseh nesreč na savinjskem delu avtoceste.

Ugotovili so še dvajset drugih kršitev, med katerimi izpostavljamo voznika kombija, ki je največjo dovoljeno maso vozila (3,5 tone) presegel kar za pet ton, dvakrat so pri kontroli opazili napačno naložen tovor, pet voznikov je pretiravalo s tiščanjem stopalke za plin, štirje so telefonirali, dva pa prehitevala na odseku, kjer je to prepovedano.

