Celjski ženski kegljaški klub se ob pomanjkanju igralk bori za preživetje

Še nekaj let nazaj so celjske kegljavke serijsko osvajale naslove državnih prvakinj, bile so v samem evropskem in s tem tudi svetovnem vrhu. Zdaj se predvsem trudijo, da klub ohranijo pri življenju. Na prvi pogled trdni temelji so se močno zamajali leta 2019, ko je umrl nekdanji tehnični direktor in trener celjskega kluba Lado Gobec. Da klub ni razpadel, je v veliki meri poskrbel predsednik Roman Gracer. Med drugim je prepričal Anjo Kozmus, da se je po tekmovalnem premoru vrnila v klub. Zdaj skrbi za treninge, veliko doprinese tudi kot igralka, saj je trenutno najboljša v klubu. Ob tem je prevzela še ‘pisarniško delo’.

Največja težava, ki jo imajo tudi drugi kegljaški klubi v Sloveniji, ne le celjski, je, da ni podmladka. Gracer pravi, da ta šport ni dovolj atraktiven za mlade. Volja pri predsedniku kluba je. S puncami je tudi dogovorjen, da sezono, ki so jo uspešno začeli, dokončajo. Kako in kaj naprej, pa se bodo pogovarjali po koncu tekmovanja.

