Celjski vojaki zmagali pod poveljstvom Konjičana

Vojaki iz celjske vojašnice so pod poveljstvom Konjičana Marcela Bergleza osvojili prvo mesto na 10. tekmovanju oddelkov Slovenske vojske. Tekmovanje je bilo mednarodno naravnano, saj so se ga udeležili tudi vojaki iz ZDA, Hrvaške, Madžarske, Republike Severne Makedonije, Romunije in Slovaške.

Prvič doslej je zmaga odšla v 20. pehotni polk 72. brigade. Ker gre za velik uspeh, ki ima nenazadnje tudi pridih mednarodnosti, so jim v Celju priredili posebno slovesnost. Gre za zgodovinski uspeh celjskih vojakov, saj pred njimi še noben iz celjske vojašnice ni osvojil prvega mesta. (A. S.)