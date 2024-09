Celjski rokometni klub v novo sezono z najmlajšo ekipo v svoji zgodovini

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško se v novo sezono podaja z najmlajšo člansko ekipo v svoji zgodovini – povprečna starost je 22 let in pol. Sestavljajo jo igralci iz sedmih držav, kar nekaj je tudi novincev. Tudi sezona bo nekoliko drugačna od preteklih – v domačem prvenstvu se bo trojici Celje, Gorenje Velenje in Trimo Trebnje v boju za vrh pridružil vsaj še ljubljanski Slovan. V Evropi ne bo lige prvakov, ampak Celjane čaka tekmovanje v evropskem pokalu. Direktor celjskega kluba Miroslav Benicky pred prvimi tekmami pravi: »Želimo se boriti za najvišja mesta v državnem prvenstvu. Nas pa čaka zahteven boj, saj tudi konkurenca ‘ne spi’. V Evropi pa bomo igrali na izpadanje. Težko je predvideti, kdo bo naslednji tekmec. Ampak tudi v to tekmovanje bomo šli hrabro in bomo videli, do kam lahko pridemo,«

V celjskem dresu bo letos priložnost za dokazovanje imelo kar deset domačih rokometašev, ki so v Celju od začetka ali vsaj svojega 15. leta starosti. »Imamo številne mladinske reprezentante, ki jim želimo dati minutažo, možnost za napredek in razvoj. Vsi, ki so začeli priprave na to sezono, so pokazali ogromno želje, odločnosti, borbenosti in zagona za delo,« še na novinarski konferenci dodal Benicky.

Celjski rokometaši bodo nastope v 1. slovenski ligi (Ligi NLB) začeli jutri (v soboto). V domačem Zlatorogu bodo gostili Jeruzalem Ormož. Manjkala bosta kaznovana Vukašin Antonijević in Tadej Mazej, a v celjskem taboru so jasni. »Na tej tekmi si želimo zmage, saj se vsi skupaj zavedamo, kako se je končala zadnja tekma v Ormožu. Zaradi tega smo ostali dolžni nekaj samemu sebi, nekaj pa našim navijačem, vendar tekma mora potekati v športnem duhu. Želim si, da pokažemo eno dobro predstavo in nadgradimo opravljeno delo v pripravljanem obdobju,« pa je za klubsko spletno stran dejal Luka Perić.