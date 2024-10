Celjski rokometaši iz BiH s +8

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so uspešno začeli letošnje nastope v Evropi. V evropski pokal so se vključili v 2. krogu, kjer je njihov prvi nasprotnik predstavnik Bosne in Hercegovine RK Gračanica. Prvo tekmo so pivovarji odigrali danes v gosteh in zmagali s 35:43. Pri Celjanih je bil najbolj učinkovit Uroš Miličević s sedmimi goli, Tadej Mazej in Filip Rakita sta za zmago prispevala po pet zadetkov. Celjske rokometaše povratna tekma čaka naslednjo nedeljo v domačem Zlatorogu. Še pred tem pa gredo v sredo v Ljubljano, na derbi domačega prvenstva proti LL Grosist Slovan. (Jure Mernik)

Foto Facebook, RK Celje Pivovarna Laško