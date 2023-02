Celjski rokometaši drugi del sezone začeli z zmago

Po približno mesec in pol dolgem tekmovalnem premoru z nastopi v Ligi NLB nadaljujejo rokometaši Celja Pivovarne Laško. Aktualni državni prvaki, ki so tudi prvi na lestvici te sezone, so danes v domačem Zlatorogu v 14. krogu gostili Krko iz Novega mesta. Pivovarji so si trinajsto zmago priborili z rezultatom 31:27.

Tekma je bila zelo živčna, sodnika Igor in Dejan Ivančič sta pokazala kar štiri rdeče kartone, pri domačinih ga je prejel Aleks Vlah, pri gostih pa trener Mirko Skoko, Žan Grojzdek in Veljko Stanojević. Igralec tekme je bil Tilen Strmljan (RK Celje Pivovarna Laško), ki je dosegel pet zadetkov. “Za nas je to zelo pomembna zmaga. Vedeli smo, da je vsaka prva tekma zelo zahtevna. Nismo dovolili, da bi se zgodilo presenečenje. Prvi polčas smo odigrali resnično dobro, v nadaljevanju pa nekoliko popustili. Dogajanja v drugem polčasu ne bom komentiral, saj gledam le na svojo ekipo. Pomembni sta dve točki in zdaj se osredotočamo na tekmo lige prvakov,” je po tekmi dejaltrener Celjanov Alem Toskić. Njegove varovance že v četrtek čaka tudi prva tekma v ligi prvakov v tem koledarskem letu – v Franciji bo njihov nasprotnik HBC Nantes. Gostovali bodo tudi naslednjo nedeljo, v domačem prvenstvu pri Jeruzalem Ormožu. (Jure Mernik)

Foto: Slavko Kolar

Oglas