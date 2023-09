Celjski rokometaši domače prvenstvo začeli s porazom

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so državno prvenstvo začeli s porazom. Na tekmi 1. kroga je bil v celjskem Zlatorogu uspešnejši Trimo Trebnje. Štiri zadetke prednosti so si gostje priigrali že v prvem polčasu (11:15) in takšna je bila razlika tudi na koncu tekme (25:29). Prvi zadetek za pivovarje je v novi sezoni dosegel Tim Cokan, na koncu s petimi goli skupaj z Mitjo Jancem tudi najboljši strelski strelec tokratni tekmi. Je pa Celjane ‘pokopal’ prav slab prvi polčas, v katerem je Trimo v enem trenutku vodil že za šest zadetkov.

Trener Celjanov Alem Toskić je po tekmi dejal: “Zelo težka tekma za uvod v novo sezono. Žal smo naredili preveč napak in zgrešili preveč ‘zicerjev’, da bi lahko premagali tako izkušeno ekipo, kot je Trimo Trebnje. Treba bo dvigniti glave, sezona je še dolga. Imamo mlado ekipo, ki ji primanjkuje malo izkušenj v takih težkih tekmah.” Kapetan Žiga Mlakar pa dodal: “Žal se ni izšlo. Trimo je zasluženo zmagal, mi smo zgrešili preveč 100-odstotnih priložnosti. Dobro smo se pripravili na to tekmo, a danes nismo bili na nivoju, ki je bil potreben, da bi to tekmo dobili. Moramo dvigniti glave, sezona je dolga in danes se še ni odločilo prvenstvo.”

Časa za objokovanje izgubljenih točk Celjani nimajo, saj morajo na hitro svoje misli preusmeriti v Evropo. Že v sredo jih v danskem Gudmeju čaka prvi nastop v tej sezoni v ligi prvakov. (Jure Mernik)

Foto: Slavko Kolar

