Celjski ‘nogometni palček’ v lovu na novo evropsko jesen

Nogometaše Celja od nove evropske jeseni loči le še ena ovira, imenovana ‘Banik Ostrava’. Prva tekma 4. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo bo jutri v Celju, povratna naslednji teden na Češkem. Grofje so lani prvič v klubski zgodovini zaigrali v skupinskem delu enega od evropskih tekmovanj in se nato v konferenčni ligi prebili celo do četrtfinala. Tudi letos bijejo bitko s precej bogatejšimi klubi, sami pa po oceni Transfermarkta spadajo med ‘nogometne palčke’.

Trenutna vrednost NK Celje je 8,93 milijona evrov. NK Olimpija Ljubljana je ocenjena na 14,25 milijona evrov, NK Maribor na 10,75 milijona evrov in FC Koper, ki je to poletje Slovenijo prav tako zastopal v Evropi, na 6,35 milijona evrov. Preverili pa smo, koliko so vredni letošnji tekmeci Celjanov v evropskih kvalifikacijah …

* Kvalifikacije za evropsko ligo (1. krog)

Sabah FK (Azerbajdžan) – 12,38 milijona evrov

* Kvalifikacije za evropsko ligo (2. krog)

AEK Larnaka (Ciper) – 12,13 milijona evrov

* Kvalifikacije za konferenčno ligo (3. krog)

FC Lugano (Švica) – 71,03 milijona evrov

* Kvalifikacije za konferenčno ligo (4. krog)

FC Banik Ostrava (Češka) – 22,33 milijona evrov

Trenutne vrednosti zmagovalcev evropskih tekmovanj v sezoni 2024/2025:

* Liga prvakov

Paris Saint-Germain (Francija) – 1,19 bilijona evrov

* Evropska liga

Tottenham Hotspur (Anglija) – 832,10 milijona evrov

* Konferenčna liga

Chelsea (Anglija) – 1,17 bilijona evrov