Celjski nogometni klub v svoje vrste zvabil Romuna

Iz Nogometnega kluba Celje so sporočili, da so se okrepili z romunskim nogometašem Marcom Dulco. Igralec sredine igrišča je s klubom sklenil triletno pogodbo.

Sicer rojen v Južni Koreji, je Dulca nogometno odrasel v šoli Universitatea Cluj, prvemu nasprotniku Celja v letošnjem poletnem pripravljalnem obdobju. Avgusta 2015 je pri šestnajstih letih okrepil vrste Swanseaja, kjer je nastopal za ekipo do 18, kasneje pa do 21 let. Na Otoku je 184 centimetrov visoki nogometaš za Labode zbral 33 nastopov, nato pa se vrnil v domovino, kjer je postal član Viitorula. Sezono 2020/2021 je preživel na posoji pri Chindia Targoviste, ki ga je ob koncu sezone po izteku pogodbe z Viitorulom tudi pripeljal v svoje vrste. Z dobrimi predstavami si je prislužil prestop v Steauo oziroma FCSB, s katero je v lanski sezoni nastopal v skupinskem delu Uefa Europa Conference League. V zimskem prestopnem roku se je znova vrnil v Chindio, zdaj pa kot prosti igralec prihaja v knežje mesto. Dulca se med drugim lahko pohvali tudi z igranjem na olimpijskih igrah v Tokiu, za mlajše selekcije Romunije pa je skupno zbral 22 nastopov.

“Prvi vtisi so zelo pozitivni. Vsi so me zelo lepo sprejeli. Prihajam z jasnim ciljem, da ekipi pomagam do naslova prvaka. S tem, ko se je klub prebil v playoff kvalifikacij za konferenčno ligo, sem lahko dobil dober prikaz, za kakšno ekipo gre. V Sloveniji imam tudi nekaj prijateljev, ki so mi o Celju in slovenski ligi povedali veliko dobrih stvari. Pred mano je druga izkušnja v tujini in pripravljen sem, da se predstavim v najboljši luči. Sem delaven igralec, ki uživa obrambnih, pa tudi napadalnih zadolžitvah. Želim si pomagati ekipi in že v tej sezoni osvajati lovorike,” je ob prihodu v knežje mesto dejal Dulca.

Foto: NK Celje

