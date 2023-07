Celjski nogometaši zadeli trikrat, a izgubili z Vitorio, Mariborčani iz Luksemburga z remijem

Evropska sezona se je za nogometaše Celja začela sanjsko. Na tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo so na domači zelenici proti Vitorii Guimaraes že po 20 sekundah vodili. Atraktivno tekmo, s kar sedmimi zadetki, pa so na koncu vendarle dobili Portugalci s 3:4. Strelci: 1:0 Bobičanec (1.), 1:1 Joao Silva (25.), 1:2 Andre Silva (35.), 2:2 Matko (59.), 2:3 Andre Amaro (70.), 2:4 Goncalo (80.), 3:4 Edmilson (90.). Povratna tekma na Portugalskem bo naslednji četrtek, 3. avgusta.

Prvo tekmo 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo so odigrali tudi nogometaši Maribora. V Luksemburgu so proti ekipi Differdange (beri: diferdanž) na končnih 1:1 izenačili v zadnji sekundi oz. v 96. minuti. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak

