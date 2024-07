Celjski nogometaši tudi v drugo boljši od Flore

Nogometaše Celja so še drugič premagali Floro iz Tallinna. Po visoki zmagi v Estoniji (0:5) prejšnji teden so danes na stadionu Z’dežele na povratni tekmi 1. predkroga za ligo prvakov slavili še z 2:1. Povedli so sicer gostje, v drugem polčasu, po vstopu v igro Žana Karničnika, pa so pobudo prevzeli Celjani. Zadetka za preobrat sta dosegla Aljoša Matko z bele točke in Karničnik. Slovenski prvaki so tako le še potrdili pot v 2. kvalifikacijski krog, kjer se bodo pomerili z boljšim iz dvoboja med Slovanom Bratislavo in Strugo.

Foto: NK Celje