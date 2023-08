Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so se danes za naslove državnih prvakov merili v Solkanu. V kajaku je v članski konkurenci zmagal neuničljivi Hrastničan Peter Kauzer, takoj za njim pa sta se na oder za zmagovalce uvrstila člana Kajak-kanu kluba Nivo Celje, Martin Srabotnik na drugo mesto in Lan Tominc na tretje mesto. Na moštveni tekmi so tretje leto zapored slavili Celjani, pri katerih je ob Srabotniku in Tomincu nastopil še Jan Ločnikar. (Jure Mernik)

