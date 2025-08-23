Celjski kajakaši obdržali primat najboljše ekipe v državi



Kajakaši Kajak kanu kluba Nivo Celje nadaljujejo s prevlado v slovenskem prostoru, kar zadeva ekipne tekme v slalomu. V Tacnu so v omenjeni disciplini že petič zapored postali državni prvaki, tokrat v postavi Jan Ločnikar, Nino Pfeifer in Lan Tominc. Komaj 15-leti Pfeifer je odlično zamenjal obolelega Martina Srabotnika. Drugouvrščeni KKK Tacen 2 so Celjani premagali za skoraj šest sekund. Tudi izkupiček med posamezniki je bil za celjski tabor odličen – slavil je sicer Žiga Lin Hočevar (KK Simon), srebro in bron pa sta si priveslala Tominc in Ločnikar. Omenjena trojica je bila najboljša tudi med mlajšimi člani. Med mlajšimi mladinci je bil Pfeifer drugi. (Jure Mernik)

Foto: KKK Nivo Celje