Celjski kajakaš Martin Srabotnik dobil priložnost na vrhuncu sezone

Z moštvenimi vožnjami se je danes v Londonu začelo svetovno prvenstvo kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah. Na vrhuncu sezone je v kajaku priložnost dobil tudi Martin Srabotnik, član Kajak-kanu kluba Nivo Celje. Zadnja leta ‘prvega celjskega kajakaša’, ki je lani na dveh tekmah svetovnega pokala (v Tacnu in La Seu d’Urgellu) zasedel drugo mesto, v prvem delu sezone ni bilo v reprezentanci, ker so se mu ponesrečile vožnje na izbirnih tekmah. Kvalifikacije posameznikov v kajaku bodo v četrtek, polfinale in finale pa v soboto. V Londonu bodo tudi že delili olimpijske kvote za naslednje leto – vstopnico za Pariz bo dobilo po 16 najboljših držav v posamični disciplini.

Slovenski kajakaši – poleg Srabotnika sta bila v ekipi še Peter Kauzer in Žiga Lin Hočevar, so bili ekipno šesti. Medalje so si v konkurenci 26 reprezentanc priborili Čehi, Francozi in Poljaki. (Jure Mernik)

