Celjski kajakaš Jan Ločnikar drugi na tekmi svetovnega pokala!



Do svojega največjega uspeha v karieri v članski konkurenci je priveslal Jan Ločnikar. 22-letni član Kajak-kanu kluba Nivo Celje je na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu zasedel 2. mesto v krosu. V izločilne boje (med 32) se je uvrstil s 24. časom med 55 tekmovalci v posamičnem kajakaškem krosu, v katerem je sicer letos postal evropski prvak do 23 let. Ločnikarja je na progi, na katero se iz Celja redno vozi na treninge, tokrat premagal le Francoz Mathurin Madore, tretji je bil Kanadčan Alex Baldoni.

Celjski kajak je imel v Tacnu predstavnika tudi med kajakaši v slalomu. Martin Srabotnik je v petek v kvalifikacijah postavil 5. čas med 61 nastopajočimi. V finalu najboljše dvanajsterice pa si je ‘privoščil’ več napak (skupaj 54 sekund kazni) in končal na 12. mesto. ‘Z ničlo’ bi bil peti, zmagal je Francoz Titouan Castryck. (Jure Mernik)

Foto: Facebook, Kajakaška zveza Slovenije