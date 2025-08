Celjski kajak ima evropskega prvaka

Zadnji dan evropskega prvenstva kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane (U23) v Solkanu je prinesel nov velik uspeh za celjski kajak. Jan Ločnikar je namreč v konkurenci 45 tekmovalcev postal evropski prvak v posamičnem kajakaškem krosu v kategoriji U23. Najboljših 32 se je nato pomerilo še v bojih na izpadanje, kjer pa je Ločnikar obstal v osmini finala. V kajakaškem krosu je med mladinci iz Kajak-kanu kluba Nivo Celje nastopil še Maj Pajk (49. mesto).

Ni veliko manjkalo, da bi se v celjskem klubu na petdnevnem tekmovanju kakšne medalje veselili tudi že kakšen dan prej. V kajaku med posamezniki se je med mlajšimi člani v finale uvrstil Lan Tominc. Osvojil je 6. mesto. Tominc in Ločnikar sta skupaj z Jakobom Šavlijem veslala še na ekipni tekmi. Slovenci so zasedli 5. mesto in za bronastimi Britanci zaostali za vsega 24 stotink sekunde. (Jure Mernik)

Foto Facebook, Kajakaška zveza Slovenije

1 od 4