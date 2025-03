Celjski judo z največ državnimi prvakinjami

Največ naslovov državnih prvakov v judu so letos v članski kategoriji ‘pobrali’ judoisti oz. bolje rečeno judoistke celjskega kluba Z’dežele Sankaku. Danes so bile v Novi Gorici vsaka v svoji kategoriji najboljše Arabela Kostanjevec (do 52 kg), Zarja Mastnak (do 57 kg), Nika Tomc (do 63 kg) in Leila Mazuzi (do 70 kg).

V odsotnosti nekaterih najboljših reprezentantk in reprezentantov je skupaj nastopilo 87 tekmovalk in tekmovalcev iz 23 klubov. Med drugim so državni prvaki postali tudi David Štarkel (do 60 kg) in Anej Dukarič (do 73 kg) – oba iz Impola iz Slovenske Bistrice, Sara Žvajker (do 48 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg) – obe iz mariborskega Apolona, ter Gal Bertalanič Žižek (do 100 kg) iz mariborskega Branika. (Jure Mernik)

Foto: JK Z’dežele Sankaku