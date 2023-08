Celjski in mariborski nogometaši ostajajo v Evropi

Nogometaši Celja so povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti Vitorii Guimaraes dobili z 0:1 – zadel je Gregor Bajde. Po zmagi Portugalcev prejšnji teden v Celju s 3:4 so tako skupni izid poravnali na 4:4. Na koncu so odločale 11-metrovke – v tej loteriji pa so več zbranosti pokazali Celjani, ki bodo v naslednjem krogu igrali proti beloruskemu Nemanu Grodno. Prva tekma bo naslednji četrtek v Celju.

Po drami so se v 3. krog kvalifikacij za konferenčno ligo uvrstili tudi Mariborčani. V Ljudskem vrtu se je sinoči redni del tekme končal s 3:3, v zadnji minuti podaljška pa je Josip Iličić izkoristil strel z bele točke. naslednji tekmec Maribora bo turški Fenerbahče. (Jure Mernik)

Foto: NK Celje

