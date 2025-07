Celjski hokejski klub z novim predsednikom in brez članske ekipe

Na izredni volilni skupščini Hokejskega kluba Celje so razrešili dosedanjega predsednika Vida Valenčaka, ki je pred časom podal odstopno izjavo. Na njegovo mesto so delegati imenovali dosedanjega člana upravnega odbora Andreja Bizaja. Novo vodstvo čaka zahtevna naloga, finančna sanacija kluba, ki naj bi po poročanju nekaterih medijev znašala več kot 200.000 evrov. V klubu so se medtem vsaj začasno že odrekli članskemu moštvu, s katerim so zadnji dve sezoni nastopali v Alpski hokejski ligi (AHL). Poudarek v naslednjih letih bodo dali mlajšim selekcijam. (Jure Mernik)