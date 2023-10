Celjski hokejisti so vpisali prvo zmago v AHL!

Na peti tekmi v Alpski hokejski ligi (AHL) so celjski hokejisti vpisali prvo zmago. Zgodovinski dosežek jim je uspel sinoči, ko so na domačem ledu s 4:3 premagali avstrijski EHC Lustenau. Za HK RST-Pellet Celje so zadetke dosegli Nik Grahut, Mikus Mintautiškis in dva Jure Sotlar. “Ni pravih besed, ki bi opisale to veselje. Zato ne bomo dolgovezili in povedali le, da smo danes neizmerno ponosni na to ekipo,” so takoj po celjski zmagi zapisali na Facebook profilu kluba, kjer so se med drugim za podporo zahvalili tudi navijačem in županu Matiji Kovaču, ki je podelil nagradi za najboljša igralca tekme. Naslednja tekma celjsko zasedbo čaka v 6. oktobra, ko bodo gostili Bregenzerwald. (Jure Mernik)

Foto Facebook

