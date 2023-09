Celjski hokejisti so se vrnili v domačo dvorano, danes tudi prva tekma

Celjski hokejisti so se včeraj vrnili v domačo dvorano, brez katere so zaradi poplave bili dober mesec. V tem obdobju so iskali možnosti za treninge tako v drugih slovenskih dvoranah kot tudi v tujini. Veseli pa jih, da so v Celju led pripravili prav do prve tekme v novi sezoni. Predsednik Hokejskega kluba RST-Pellet Celje Vid Valenčak je za Radio Rogla povedal, da je za njimi res turbulenten mesec. Naravna katastrofa, ki jih je doletela, jim je namreč močno otežila cel proces treningov in to ravno pred sezono, v kateri bodo debitirali v Alpski hokejski ligi (AHL). Po drugi strani pa so hvaležni Mestni občini Celje in podjetju ZPO, da so v zelo kratkem času dvorano toliko sanirali, da so se vanjo lahko vrnili še pred prvo tekmo. Ta Celjane čaka drevi, ko bodo v sklopu državnega prvenstva gostili kranjski Triglav. Vstop za gledalce bo tokrat prost. (Jure Mernik)

Foto: HK RST-Pellet Celje

